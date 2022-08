„Het is Hoekstra te heet onder de voeten en hij moet dus stappen zetten, anders implodeert zijn partij.” Dat zegt Agractie-voorman Bart Kemp in een reactie op de uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra vrijdag in het AD. De politicus zegt in een vraaggesprek dat het kabinetsdoel om in 2030 overal in Nederland de uitstoot van stikstof met de helft te hebben gereduceerd „niet heilig” is.