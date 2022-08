Dode spitssnuitdolfijn aangespoeld op strand van Texel

Op het strand van Texel is een dode spitssnuitdolfijn aangespoeld, meldt SOS Dolfijn donderdagavond. Volgens de stichting gaat het om een vrouwtje van vier meter lang. Het dier zal van het strand worden gehaald en worden overgebracht naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht voor onderzoek. Hoewel ze al in staat van ontbinding is, kan mogelijk nog gekeken worden of het dier ziek was of dat het recent had gegeten.