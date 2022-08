Mensen moeten weer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voor „behoorlijk wat mensen” komende nacht geen onderdak en zij zullen de nacht buiten moeten doorbrengen, aldus een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Om hoeveel mensen het gaat is nog lastig in te schatten, maar volgens de woordvoerster „zullen het er waarschijnlijk meer zijn dan afgelopen nacht”. Hoewel toen de verwachting was dat er genoeg plek zou zijn in Ter Apel, moesten er toch 70 mensen buiten slapen.