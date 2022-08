De heide in Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat er goed bij. Dat is opvallend, want andere natuurbeheerders maken zich grote zorgen over de toestand van de heide nu het al zo lang droog is. De Hoge Veluwe heeft zowel droge als natte heidevelden en beheert die beschermde natuurgebieden intensief om te voorkomen dat unieke flora en fauna verdwijnt, aldus een woordvoerder.