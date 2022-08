In Amsterdam zijn sinds deze week twee rechercheteams geformeerd die onderzoek doen naar de plofkraken en explosies van de afgelopen periode. In een krappe maand tijd waren er vier plofkraken, ook ging er „in de afgelopen twee á drie weken om de paar dagen wel ergens in de stad een explosief af”, meldt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf.