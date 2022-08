Verdachte overval waardetransport Amsterdam zwijgt over DNA-spoor

De 36-jarige Fatih A., een van de verdachten in het onderzoek naar de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord op 19 mei vorig jaar, wil nog geen verklaring geven hoe zijn DNA is terechtgekomen op een pistool dat bij een van zijn medeverdachten is gevonden. A. verscheen woensdag bij de rechtbank Amsterdam op een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak. Eerder deze maand wilde hij tijdens een politieverhoor geen opheldering geven over het voor hem zeer belastende spoor. Ook bij de rechtbank verklaarde hij niets.