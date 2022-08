De gerepareerde turbine voor de gaspijpleiding Nord Stream 1, die tussen Rusland en Duitsland loopt, staat nog altijd in Duitsland, maakte Siemens Energy bekend. Deze was voor onderhoud in Canada, maar ligt al weken weer in Duitsland, klaar voor transport naar Rusland. Volgens Siemens, de maker van de turbine, zijn er nog geen tekenen dat de turbine vervoerd gaat worden naar Rusland.