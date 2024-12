ECB verlaagt rente in eurozone om economie te steunen

Een lagere rente maakt het voor banken goedkoper om geld te lenen bij de centrale bank. De banken kunnen de rente voor het geld dat zij uitlenen aan consumenten, bedrijven en overheden daardoor verlagen. Die gaan daardoor mogelijk meer uitgeven en investeren. Ook de hypotheekrentes zullen dalen. Sparen levert daarentegen minder op.

ECB-president Christine Lagarde licht het rentebesluit later op de dag nog toe tijdens een persconferentie. Daarbij wordt vooral gelet of Lagarde iets gaat zeggen over mogelijke rentestappen in het komende jaar. Bij het vorige rentebesluit in oktober hield Lagarde vast aan het standpunt dat de rentebeslissingen afhankelijk blijven van de beschikbare economische gegevens en per vergadering zullen worden bekeken. De volgende bijeenkomst van de ECB is op 30 januari.

Ook uitlatingen van Lagarde over de inflatie en de economische vooruitzichten zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Nadat de inflatie in de eurozone in september voor het eerst sinds april 2021 onder de ECB-doelstelling van 2 procent was uitgekomen, liep die in november weer op tot 2,3 procent. Bij de rentevergadering in oktober gaf de centrale bank al aan de komende maanden sterkere prijsstijgingen te verwachten. In de loop van volgend jaar zal de inflatie volgens de ECB weer dalen richting het doel van 2 procent, mede door een lagere loongroei.

Lagarde waarschuwde in november ook voor de negatieve effecten van een wereldwijde handelsoorlog, na het dreigement van aankomend president Donald Trump om importheffingen op te leggen. Ze riep de Europese Unie op om eerst te onderhandelen met Trump over de mogelijke Amerikaanse importtarieven op goederen uit Europa, in plaats van onmiddellijk met tegenmaatregelen te komen.