ECB verwacht iets zwakkere groei economie van eurozone

De ECB zegt dat de groei in het derde kwartaal weliswaar aantrok, maar dat die in het huidige kwartaal weer is afgezwakt. Volgend jaar zou er dan een groei moeten zijn van 1,1 procent en in 2026 een vooruitgang van 1,4 procent. Hier werd eerder op een groei van respectievelijk 1,3 en 1,5 procent gerekend.

De ECB voorziet verder een inflatie van gemiddeld 2,4 procent in 2024. Volgend jaar zou de inflatie in het eurogebied dan moeten dalen naar gemiddeld 2,1 procent. Daarmee werden de inflatieverwachtingen ook licht verlaagd. De ECB heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent.