Photoshop-maker Adobe onderuit op Wall Street na resultaten

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de sterke koerswinsten in de Amerikaanse techsector een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 44.155 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,3 procent op 6068 punten. De Nasdaq zakte 0,5 procent tot 19.964 punten. De techgraadmeter won een dag eerder 1,8 procent en kwam voor het eerst in de geschiedenis boven de 20.000 punten uit.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo vielen de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen hoger uit dan verwacht. Daarnaast bleek dat de prijzen die Amerikaanse fabrikanten voor hun producten vragen in november met 3 procent zijn gestegen. Dat was meer dan verwacht. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat ze worden doorberekend aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl die bij dalende prijzen wordt afgeremd.

Woensdag werd al bekendgemaakt dat de Amerikaanse inflatie in november conform verwachting is uitgekomen op 2,7 procent. Dat verstevigde de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank volgende week de rente verder gaat verlagen. In de eurozone schroefde de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag de rente voor de vierde keer dit jaar met een kwart procentpunt terug.

Amazon verloor 0,4 procent. De kenners van investeringsbank TD Cowen bestempelden het webwinkelconcern als hun topfavoriet voor 2025. Het aandeel Amazon steeg een dag eerder ruim 2 procent tot een nieuw recordniveau. Ook Google-eigenaar Alphabet tikte woensdag de hoogste koers ooit aan. Dat aandeel daalde nu echter 0,5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla zakte 1,5 procent, na een koerswinst van bijna 6 procent een dag eerder.