In totaal werden vorige maand 21 cao-akkoorden gesloten, een aantal dat volgens AWVN vrij normaal is voor de maand november. Deze afspraken hebben betrekking op 40.000 werknemers. Het totale aantal cao-akkoorden dat tot nu toe dit jaar is gesloten komt daarmee uit op ruim 400, ofwel 85 procent van de 557 cao’s die dit jaar aflopen.

De gemiddelde loonstijging over heel 2024 bedraagt tot nu toe 5 procent. „Hoewel het jaargemiddelde daalt, is het nog steeds erg hoog in vergelijking met andere jaren”, zegt AWVN daarover. „De komende maanden wordt duidelijk of de neerwaartse trend in de maandgemiddelden doorzet.”