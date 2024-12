Nederlanders pinden woensdag volgens Geldmaat iets meer contanten

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde woensdag dat banken een advies voorbereiden voor consumenten om contant geld in huis te hebben. Aanleiding daarvoor zijn de toegenomen geopolitieke dreigingen. Het is voor het eerst dat banken met zo’n advies komen.

Het nieuws leidde niet tot lange rijen bij de pinautomaten, al lag het aantal transacties wel licht hoger, zei een woordvoerster van Geldmaat. Dat is ook donderdag nog het geval. De situatie doet haar nog het meest denken aan het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. „Ook toen hadden mensen op de een of andere manier het gevoel van: nu moet ik extra geld in huis hebben.”

Geldmaat ervaart tot nu toe in ieder geval geen problemen. „Het vergt van ons en leveranciers een stap extra, maar uiteindelijk merken klanten daar niet zoveel van”, aldus de woordvoerster. Bovendien is de capaciteit bij het bedrijf in deze maand voorbereid op drukte, gezien de inkopen voor de feestdagen. „Op het advies namens de banken konden we ons niet voorbereiden, maar we zijn wel voorbereid op de drukke decembermaand.”

Na de kerstvakantie overlegt de NVB met het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Daarin werken maatschappelijke organisaties zoals ouderenorganisaties en de Consumentenbond, maar ook Betaalvereniging Nederland en belangenverenigingen als Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Nederland samen. Dit overleg moet uiteindelijk een advies opleveren over hoe mensen financiële zaken kunnen regelen, mochten er problemen met de betaalinfrastructuur zijn.