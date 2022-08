Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum van Amsterdam is dinsdag op last van de locoburgemeester voor zes maanden gesloten. De aanleiding is een explosie die in de nacht van zondag 7 op maandag 8 augustus de voordeur en het portiek van de horecagelegenheid verwoestte. Hierbij raakte niemand gewond.