Philips bij winnaars op Damrak na aangekondigd vertrek topman

Zorgtechnologiefonds Philips stond dinsdag bij de winnaars in de AEX-index in Amsterdam. De onderneming maakte bekend dat topman Frans van Houten per 15 oktober vertrekt als baas van de onderneming. Hij stond 12 jaar aan het roer bij Philips. Het bedrijf heeft met Roy Jakobs intern een opvolger voor Van Houten gevonden. Jakobs is nu nog de eindverantwoordelijke voor de grote terugroepactie van de slaapapneu-apparaten van het bedrijf.