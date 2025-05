Kredietverstrekkers strenger voor mkb’ers die zakendoen met VS

„NLInvesteert heeft eerder dit jaar besloten om de kredietcriteria aan te scherpen op het punt van exportafhankelijkheid”, aldus Takke. „Als een ondernemer sterk afhankelijk is van de VS - direct of indirect via andere landen of bedrijven - dan is dat een rode vlag. We vragen dan hoe omzetverliezen kunnen worden opgevangen, en hoe lang de ondernemer zijn schuldverplichtingen kan nakomen als het tegenzit.”

Afgelopen kwartaal verstrekte het platform een recordbedrag van 100 miljoen euro aan krediet. „We zien dat bedrijven ondanks alles nog kansen zien.” Volgens Takke is de Nederlandse open economie wel kwetsbaar.

Hij pleit ook voor overheidssteun voor bedrijven als de situatie voor hen nijpend zou worden. Zo’n steunpakket hoeft niet op het niveau van de coronasteun, meent hij. „Maak gebruik van wat er al is, zoals overheidsgaranties bij kredietverlening. Dat verlaagt de financieringskosten voor het mkb en zorgt ervoor dat kredietlijnen beschikbaar blijven, ook bij tegenwind. Banken zijn nu al terughoudend en zullen dat bij aanhoudende onzekerheid alleen maar meer worden.”