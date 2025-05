Verlieslijdend modemerk Burberry schrapt veel banen

De onderneming zag de omzet in het eind maart afgesloten gebroken boekjaar met 15 procent dalen naar minder dan 2,5 miljard pond, omgerekend 2,9 miljard euro. In alle markten ging de verkoop omlaag, met name in Azië door zwakkere verkopen in China en Zuid-Korea. Die regio is de grootste afzetmarkt voor Burberry.

Het nettoverlies kwam uit op 75 miljoen pond. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 270 miljoen pond. Burberry zegt nu de komende twee jaar voor nog eens 60 miljoen pond extra aan kosten te willen besparen. Eerder werd gemikt op 40 miljoen pond aan bezuinigingen.