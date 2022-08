Drie personen die worden verdacht van openlijke geweldpleging tegen handhavers van de gemeente Zoetermeer blijven de komende veertien dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Haag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De zeven boa’s werden in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld door een grote groep mensen en raakten daarbij gewond.