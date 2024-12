Doodsoorzaak van mannen in maisveld bij Enschede niet vastgesteld

De stoffelijke overschotten werden op zondag 8 september gevonden bij een maisveld in de buurt van de Duitse plaats Epe. Een vrouw zag de laars van een van de twee uit de grond steken toen haar hond daar aan het graven was, en ze belde de politie.

Beide mannen kwamen uit de buurt van de Poolse stad Gdansk. Een van hen was 25 jaar oud. Hij had een tatoeage van de cijfers 1312 op zijn buik. Die cijfercombinatie wordt vaak gebruikt als een code voor ACAB, een afkorting van All Cops Are Bastards. De andere man was 23.

De beide Polen waren eind augustus of begin september, dus vlak voor hun dood, vermoedelijk nog in Nederland. Volgens de Duitse autoriteiten is één scenario dat ze in Nederland betrokken waren bij het produceren van drugs en dat hun dood daarmee te maken had. Op hun lichamen zijn sporen van grondstoffen voor chemische drugs gevonden.