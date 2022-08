De Randstad is geen aantrekkelijke plek om te wonen. Dat is de eerste indruk bij de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceerde. Al voor het achtste jaar op rij is er sprake van een trek naar het platteland. Tegelijkertijd verhuizen er steeds minder mensen richting de grote stad. Zo raakte de Randstad in 2021 in totaal 22.000 inwoners kwijt.