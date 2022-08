Het einde van de huidige hittegolf is in zicht. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voorspelt dat er woensdag een einde komt aan de reeks warme dagen. Volgens de laatste verwachting komt de temperatuur dan in De Bilt niet boven de 25 graden uit, waarmee niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een hittegolf, legt een woordvoerster uit.