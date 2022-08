Zorgminister Kuipers hoopt coronapil snel beschikbaar te hebben

Zorgminister Ernst Kuipers hoopt de ‘coronapil’ Paxlovid van farmaceut Pfizer op korte termijn beschikbaar te hebben. De onderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en Pfizer zijn in de „afrondende fase” laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het middel is alleen bedoeld voor een zeer beperkte groep mensen. Het gaat onder meer om mensen bij wie het coronavaccin niet werkt of die bijvoorbeeld uiterst kwetsbaar zijn omdat zij net een orgaantransplantatie hebben ondergaan.