Agractie roept op tot blokkades op drukke plekken

Boerenbeweging Agractie roept zijn achterban op tot nieuwe protestacties. „We moeten volhouden met onze acties. Of dat nou een publieksvriendelijke is, zoals binnenkort met de start van de Vuelta, of acties die scherper zijn, ze moeten plaatsvinden. Soms met zo min mogelijk inspanning, want we zijn allemaal druk, maar wel met een groot effect. Denk er daarbij bijvoorbeeld aan standstills te organiseren op drukke plekken bij je in de buurt. Dit kun je vaak met kleinere groepen al goed realiseren”, zegt melkveehouder Erik Luiten, een van de kopstukken van Agractie, in een maandag gepubliceerde videoboodschap.