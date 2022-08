Op Schiphol is zaterdagavond iemand opgepakt die via de dienst AirDrop een foto van een neergestort vliegtuig verspreidde. Hij stuurde de afbeelding naar mensen die op het punt stonden in een vliegtuig naar Dubai te stappen, meldt de Koninklijke Marechaussee. Die doet, met het Openbaar Ministerie, onderzoek vanwege mogelijke bedreiging.