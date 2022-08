Zwemmer vermist bij strandje in Overveen

Een man is vermist sinds hij vrijdagavond het water in ging op het strandje bij ’t Wed in Overveen (Noord-Holland). Rond 18.10 uur werd melding gedaan van een vermiste zwemmer, waarna brandweer en politie een zoektocht naar de man begonnen. Het strandje werd ontruimd en duikers hebben in het water gezocht naar de man. De zwemmer is nog niet gevonden en zijn familie is opgevangen, aldus een woordvoerster van de politie. Waarschijnlijk wordt zaterdag gekeken of de zoektocht naar de man wordt hervat.