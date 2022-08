De natuurbrand in een bos bij het Brabantse Waalre is inmiddels onder controle, laat een woordvoerder van de brandweer rond 18.30 uur weten. Eerder op de avond stond een stuk natuur van ongeveer 200 bij 200 meter in brand, ter hoogte van de Valkenswaardseweg. De brandweer is nog wel enkele uren bezig met nablussen, aldus de woordvoerder.