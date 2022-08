Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is „concreet in gesprek” over een locatie voor de opvang van kansarme asielzoekers. Hier geldt een sober regime waar een asielaanvraag snel, op locatie, wordt afgehandeld. Dat schrijft Van der Burg in antwoord op Kamervragen. Het is niet bekend wanneer hierover de knoop wordt doorgehakt. Het wordt de eerste sobere opvangvoorziening speciaal voor kansarme asielzoekers.