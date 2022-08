Waterschap Aa en Maas besproeit delen van de dijken langs de Maas in Brabant. Dat is nodig omdat de grasmat op de dijk door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen helemaal uitdroogt. Op sommige plekken zijn al scheuren ontstaan in een dijk die twee jaar geleden nieuw gras heeft gekregen, aldus het schap.