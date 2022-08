Actiegroepen huisartsen boos over rol bij volgende coronaprik

Twee actiegroepen van huisartsen zijn boos op zorgminister Ernst Kuipers. Ze hebben hem een ‘motie van treurnis’ gestuurd over het extra werk dat zij te doen krijgen in de voorbereiding op de volgende coronavaccinatieronde, zo bevestigt een van de twee groepen na berichtgeving van het AD. „Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk”, schrijven de actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De Bevlogen Huisartsen’.