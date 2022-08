Steeds meer Nederlanders vertrekken vanuit de Randstad naar elders in het land. Vorig jaar verhuisden iets meer dan 75.000 inwoners vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Dat is het hoogste jaarlijkse aantal sinds de eeuwwisseling. Met name 30-plussers verlaten het westen in toenemende mate, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).