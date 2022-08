Microbioloog: schurft hardnekkig probleem, informeer studenten

Nog steeds lopen er meer mensen met schurft rond dan gewoonlijk. Vooral onder jonge mensen zijn de aantallen hoog. In aanloop naar het nieuwe studiejaar is het belangrijk dat met name studenten goed geïnformeerd worden over de huidaandoening, zegt medisch microbioloog Heiman Wertheim. De hoogleraar - werkzaam aan het Radboudumc in Nijmegen - noemt het verhoogde aantal gevallen van schurft in Nederland een „hardnekkig probleem”.