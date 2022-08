De muggenoverlast is deze zomer tot nu toe aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Dat komt waarschijnlijk door het droge voorjaar. Muggen leggen eitjes in een laagje water, maar die broedplaatsen stonden toen droog. Ook zijn muggenlarven niet tot wasdom gekomen, aldus bioloog en muggendeskundige Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.