Op de Naardertrekvaart en op de Vestinggracht rond het Muiderslot in Muiden geldt met ingang van maandag een zwem- en vaarverbod. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht stelt dat in omdat maandag twee noodpompen bij het Muiderslot worden geplaatst om de Vecht van water te voorzien. Het pompen zorgt voor een sterke stroming. Varen van Muiden naar Naarden en omgekeerd is niet meer mogelijk.