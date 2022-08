Veiligheidsberaad: beslissingen over asielbeleid dringend nodig

De Haagse politiek moet zo snel mogelijk beslissingen nemen over de voortgang van het asielbeleid in Nederland. Het gaat dan onder meer over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven en over het versterken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dergelijke besluiten zijn nodig om te voorkomen dat de opvang van vluchtelingen nog verder vastloopt dan nu al het geval is.