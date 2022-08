De GroenLinks-fractie van de Eerste Kamer wil opheldering van minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) over het onjuist informeren van de Eerste Kamer over de Omgevingswet. In antwoorden op Kamervragen in mei stelde De Jonge dat de oplevering van het - voor de uitvoering van de wet cruciale - Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) op schema lag. Dat bleek niet het geval, en het ministerie wist dat.