In het water aan de Erasmusgracht in Amsterdam-West heeft een magneetvisser maandagochtend twee handgranaten en twee vuurwapens gevonden, bevestigt de politie berichtgeving door AT5. Een gedeelte van het Erasmuspark was enige tijd afgesloten door de vondst. Dezelfde magneetvisser vond vorige week op die plek ook al meerdere vuurwapens en een handgranaat.