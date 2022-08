Op 7 augustus 2014 vielen de hordes van Islamitische Staat (IS) de Vlakte van Nineve binnen. Honderdduizenden christenen sloegen met achterlating van al hun bezittingen in paniek op de vlucht. Wereldwijd herdenken Assyrische christenen in augustus een dubbel drama: op 7 augustus 1933 waren andere hordes Islamitische Staat voorgegaan.