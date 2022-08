Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde vindt dat een groot deel van de Nederlandse overheid het heeft laten afweten om de crisis in de asielopvang op te lossen. In een interview in het AD zegt hij dat de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, dat onder Westerwolde valt, niet zo uit de hand was gelopen als het centrum in de Randstad stond. Dan was er „sneller gehandeld”, denkt hij.