Oud-gouverneur Bovens: Limburg loopt voorop in integriteit

Voormalig gouverneur Theo Bovens vindt dat Limburg in Nederland vooroploopt op het gebied van integriteit. Dat schrijft hij in een vrijdag gepubliceerd jaarverslag over 2021. CDA’er Bovens moest op 9 april 2021 aftreden, omdat de Provinciale Staten (PS) twijfels hadden over zijn integriteit. Ook de rest van het college van Gedeputeerde Staten (GS) trad af, met als gevolg dat Limburg in 2021 drie gouverneurs had: na Bovens kwam Johan Remkes (VVD) als waarnemer en sinds 1 december is Emile Roemer (SP) gouverneur van Limburg.