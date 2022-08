Staatsbosbeheer waarschuwt voor overstekende reeën in natuurgebieden. De reeën zitten volop in de bronsttijd. De mannetjes rennen blindelings achter de vrouwtjes aan en kunnen plotseling de weg oversteken. De natuurbeheerder roept bestuurders op om goed op te letten en de snelheid te matigen in natuur- en bosgebieden.