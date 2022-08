Tot en met woensdag hebben 1976 mensen een preventieve inenting tegen het apenpokkenvirus gekregen. Ongeveer de helft daarvan, 987 mensen, is gevaccineerd door de GGD in Amsterdam. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt niet hoeveel mensen waren uitgenodigd, dus de opkomst is niet bekend.