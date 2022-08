Een 51-jarige motorrijder is overleden door een ongeluk woensdagmiddag in het Limburgse dorp Steyl, meldt de politie donderdag. De motorrijder verloor rond 15.15 uur de macht over het stuur op de Roermondseweg en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Het slachtoffer uit Roermond werd overgebracht naar het ziekenhuis en is daar woensdagavond aan zijn verwondingen overleden, aldus een politiewoordvoerder.