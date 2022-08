Een 77-jarige fietser is donderdagochtend overleden door een aanrijding met een vrachtwagen in Erp (Brabant). De man uit Erp fietste rond 09.30 uur met zijn echtgenote over de Morgenstraat, op de Erpsebrug kwam hij in botsing met de vrachtwagen. De man viel daardoor van zijn fiets en is daarbij overleden, meldt een politiewoordvoerder.