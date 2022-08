Door de droogte is het waterpeil in het Kanaal Gent-Terneuzen zo laag dat de sluizen in Terneuzen minder vaak opengaan. Door die sluiting kunnen schepen dagelijks gedurende acht uur het kanaal niet op of af, waarschuwt het bedrijf achter de havens van Vlissingen, Gent en Terneuzen. Zeeschepen, binnenvaartschepen en sleepboten hebben daardoor te maken met langere wachttijden.