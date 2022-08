Komend weekend wordt het op de Europese wegen opnieuw erg druk. De ANWB spreekt van de „laatste zwarte zaterdag”. Verwacht wordt dat miljoenen vakantiegangers vertrekken naar hun vakantiebestemming of juist naar huis reizen. Om de grootste drukte te vermijden is vertrekken op zaterdag na 10.00 uur vanuit Nederland of zondag op weg gaan het beste, meldt de ANWB