Steeds meer waterschappen houden de veendijken in hun gebied scherp in de gaten. Veendijken kunnen scheuren of verzakken als ze te ver uitdrogen door warmte en gebrek aan water. Het is belangrijk om scheuren en schades direct te repareren, zodat de binnenkant van het dijklichaam niet in contact komt met de buitenlucht en nog sneller opdroogt.