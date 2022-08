Wolven hebben in de maand juni vooral in Friesland en Drenthe veel schapen aangevallen en meestal gedood. Zo sloeg een wolf toe onder 13 schapen in een weiland in Vledder (Drenthe). Dat blijkt uit nieuwe cijfers over schade die wolven aanrichten. De cijfers over de maand juni zijn dinsdag gepubliceerd door BIJ12, het bureau dat voor de provincies de wolvenzaken regelt.