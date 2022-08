De afvoer van de Rijn bij Lobith zakt halverwege deze maand naar een stand die in de afgelopen 100 jaar maar twee keer eerder is voorgekomen. Het waterpeil kan daarna nog verder dalen, want het blijft waarschijnlijk ook daarna nog droog en warm. De afvoer van de Rijn daalt in de loop van de week tot onder de 800 kubieke meter per seconde en zakt dan verder naar minder dan 750 kubieke meter per seconde, aldus Rijkswaterstaat.