Zelenski: Rusland bestempelen als land dat terrorisme steunt

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil dat de Verenigde Staten Rusland officieel erkennen als land dat terrorisme steunt. In een videoboodschap deed Zelenski vrijdagavond een speciaal beroep op de VS naar aanleiding van de vermeende Russische aanval op een gevangenenkamp in bezet gebied. Volgens de Oekraïense president zijn ruim vijftig Oekraïense krijgsgevangenen om het leven gekomen bij de aanval. Eerder op vrijdag meldde Oekraïne al dat er ook zeker 130 gewonden zouden zijn.