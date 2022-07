De Verenigde Staten dringen aan op een gevangenenruil met Rusland. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft er bij zijn Russische collega Sergej Lavrov op aangedrongen in te gaan op het Amerikaanse voorstel om twee Amerikanen vrij te laten. Het was het eerste contact tussen de twee bewindslieden sinds de bloedige Russische invasie in Oekraïne.