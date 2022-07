Techbedrijven Alibaba en Meituan onder druk op beurs in Hongkong

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba en maaltijdbezorger Meituan stonden vrijdag flink onder druk op de beurs in Hongkong. Alibaba zakte bijna 6 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil miljardair Jack Ma, oprichter van Alibaba en de fintechtak Ant Group, de controle over Ant opgeven om de Chinese autoriteiten tegemoet te komen. Ma is grotendeels uit beeld verdwenen sinds hij zich in oktober 2020 kritisch uitliet over het Chinese financiële systeem en de regelgevers. Ook werd de geplande beursgang van Ant destijds geschrapt.